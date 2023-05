Canción: The Murlocs – «Queen Pinky»

The Murlocs es una banda australiana de rock psicodélico que lleva desde 2011 deleitando a sus fans con sus canciones llenas de energía y melodía. El grupo está formado por Ambrose Kenny-Smith (voz y armónica), Cook Craig (guitarra), Cal Shortal (guitarra), Matt Blach (bajo) y Matt Mckenzie (batería). Además, Kenny-Smith y Craig son miembros también de King Gizzard and the Lizard Wizard, otra banda de culto del rock alternativo.

Un nuevo álbum a la vista

The Murlocs está a punto de lanzar su quinto álbum de estudio, Calm Ya Farm, que saldrá a la luz el próximo viernes 19 de mayo. El disco contendrá 12 temas que exploran diferentes facetas del rock psicodélico, desde el garage rock hasta el folk rock, pasando por el soul y el blues.

Como adelanto del álbum, la banda ha compartido el video de su sencillo Queen Pinky, una balada con tintes soul que está dedicada por Kenny-Smith a su nueva esposa. La canción tiene un aire retro y nostálgico, con una voz melancólica y una armónica hipnótica.

Un video surrealista y divertido

El video de Queen Pinky, dirigido por Hayden Somerville, es una divertida y surrealista historia de amor propio con un giro inesperado. En él vemos a Kenny-Smith cantando en un escenario vacío, vestido con un traje elegante y rodeado por sus compañeros de banda.

Todo parece normal hasta que aparece en escena su doble malvado, vestido de negro y con una actitud agresiva. El impostor se acerca al cantante y le propina una serie de golpes en la cara, dejándolo aturdido y sangrando. Luego le arrebata el micrófono y continúa la canción como si nada.

El video termina con los dos protagonistas abrazándose y girando por la sala en una extraña escena de amor propio. ¿Será una metáfora del conflicto interno del cantante o simplemente una broma sin sentido? Sea como sea, el video es original y entretenido.

Una gira europea en septiembre

The Murlocs tiene previsto presentar su nuevo álbum en una gira europea que comenzará el 3 de septiembre en el festival End of the Road del Reino Unido y terminará el 22 de septiembre en Bruselas. La banda promete ofrecer un espectáculo lleno de ritmo y diversión.

¿Qué te parece la nueva canción y el video de The Murlocs? ¿Tienes ganas de escuchar su nuevo álbum? ¿Te gustaría verlos en directo? Déjanos tu opinión en los comentarios.