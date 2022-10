Canción: The Mysterines – «Life’s a Bitch (But I Like it So Much)»

«Creo que encontramos mucha inspiración en otras formas de arte. Leemos mucha

literatura inglesa y vemos muchas películas. Nos sentimos muy creativos

cuando nos alimentamos de otras formas de arte. Por tanto, solo queremos poder

mantener lo que estamos haciendo en este momento»

The Mysterines para The Forty Five

The Mysterines han sido señalados durante mucho tiempo como una de las bandas más cañeras que actualmente hay que seguir. Así lo demuestran con Life’s a Bitch (But I Like it So Much), temazo que abre su recién publicado disco Reeling.

El videoclip de la canción viene acreditado por: Steve Gullick (Dirección). Steve Gullick & Brian Whar y Dylan Cubbin & Jamie Valerio. Producción y grabación de Catherine Marks en Assault & Battery Studios (Londres). Mezclas por Alan Moulder. Diseño por Richie Kennedy. Asistente de ingeniería Ben Harper. Masterizado por John Davis en Metropolis Studios (Londres).

La letra

La primera línea del título te deja helado. Aparece como una reflexión ácida, sombría, depresiva y satírica, marcando una dura bofetada existencialista. Sin duda, es una referencia directa hacia lo que para muchos significa vivir: «La vida es una mierda y encima te mueres». Ahora bien, el paréntesis que acompaña al título abre una esperanza. Indica que, a pesar de que la vida conlleva momentos duros, angustiosos y negativos, también aporta períodos sustanciosos y congratulantes y que por ello merece la pena vivirla: «La vida es perra, pero me gusta tanto (…) El orgullo es la señal para cuando lo malo se vuelve bueno (…) Bien o mal, siempre es lo mismo (…) Estoy harto de ayudar al dolor, pero nunca alimentar al cerebro (…) Estoy harto de consumirme y siempre cargar con la culpa (…) Asegúrate de probar tus palabras antes de escupirlas (…) La vida es una perra, pero me gusta mucho».

Conclusión: Nunca debe cometerse el error absurdo de caer en el feedback negativo de abandonar tu vida como arquitecto principal de la misma. El sentido de la vida consiste en disfrutarla aunque a veces ésta te sacuda. Recordemos el fascinante film de Monthy Python: El sentido de la vida: «¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Es la vida sólo un juego en el que inventamos las reglas mientras buscamos algo qué decir? ¿O somos simplemente espirales de ácido ribonucleico que se replican?». No cabe duda de quen las respuestas solo las obtienes viviendo, viviendo con sentido.

Sobre la banda

The Mysterines es una banda británica de rock alternativo oriunda de Liverpool y The Wirral compuesta por la vocalista, escritora y fuerza creativa de la banda, Lia Metcalfe, pero siempre conjuntando todo con las aportaciones de George Favager (bass), Callum Thompson (guitar) y Paul Crilly (drums). Su álbum debut Reeling se lanzó el 11 de marzo de 2022 a través de Fiction Records y se ubicó en el número 9 en la lista de álbumes del Reino Unido.

¿Cómo suenan?

Algunas revistas y criticas dicen que son una mixtura de Hole, Sonic Youth, The Breeders o PJ Harvey, pero sinceramente su música es muy personal y en todo se acerca más a la contundencia de The Distillers o a bandas afines como The Blinders, Coach Party, Dead Pony o Bad Nerves. Justamente respecto a las influencias la banda respondió cuando Radio X se les pidió que describieran su estilo musical: «Realmente no es para nosotros describir nuestro sonido, eso es para el oyente. Pero si estás presionando por una respuesta, malhumorado y oscuro estaría cerca».

Por su parte, Lia Metcalfe, la vocalista de la banda especificó para la revista digital Big Takeover: «Supongo que, si piensas en la música como un todo, nunca te sientas y piensas mi género favorito es este. Escuchas tanta música y recibes mucha influencia. Aun así, realmente no depende de la banda o del músico categorizarse a sí mismos porque de hacerlo puedes pegarte un tiro en el pie». En la misma entrevista el batería Paul Crilly añadió: «Antes de empezar a tocar, no te sientas piensas lo vas a ser. Lo que haces se desarrolla a medida que pasa el tiempo y entran diferentes influencias».

Discografía

Antes de 2021, la banda había lanzado un total de 6 canciones repartidas en dos EP, Take a control (2019) y Love`s not enough (2020), ambos publicados desde su propio sello Pretty Face Recordings. Sin embargo, su espléndido álbum debut Reeling, ha sido producido y grabado por Catherine Marks. De este nuevo trabajo también adelantamos un segundo tema, Hung Up.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

Próximos Conciertos The Mysterines

Actualmente se encuentran de gira por América del Norte pero tienen previsto actuar en Londres en el fin de año, concretamente el 8 y 9 de diciembre del presente curso en el O2 Forum Kentish Town. Luego, durante 2023 apoyarán a Arctic Monkeys en el tour por Reino Unido e Irlanda. Ver Tickets aquí.

Redes Sociales

Instagram – https://themysterines.lnk.to/SocialsI… Twitter – https://themysterines.lnk.to/SocialsI… Facebook – https://TheMysterines.lnk.to/SocialsI… TikTok – https://themysterines.lnk.to/SocialsI…