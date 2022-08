Canción: The National (feat. Bon Iver) – «Weird Goodbyes»

Ya solo el hecho de que exista una nueva colaboración entre The National y Bon Iver debería ser una buena razón para que el mundo se parase por unos minutos y disfrutar de su obra.

La nueva canción se llama Weird Goodbyes, y el cantante de The National Matt Berninger la define como un tema sobre» dejar que el pasado se vaya y seguir adelante, para después sentirte sobrepasado por un cambio de opinión».

Es posible que la canción sea el primer adelanto de las nuevas canciones de la banda estadounidense, cuyo último trabajo I Am Easy To Find salió en 2019, con la excepción del tema Somebody Desperate para la banda sonora de Cyrano a finales del año pasado.

Disfrutemos…

Sobre The National

Banda norteamericana formada durante el resurgimiento del post-punk de fines de los noventa cuyas influencias se extienden al country rock, indie rock y chamber pop. El quinteto, compuesto por el cantante Matt Berninger y los hermanos Scott y Bryan Devendorf (bajo y batería) y Aaron y Bryce Dessner (ambos guitarra), editó su álbum debut homónimo en 2001. El grupo fue sucesivamente afinando su propuesta, caracterizada por climas intensos, letras atormentadas y la emotiva voz de barítono de Berninger, conquistando la admiración universal con notables trabajos como Boxer (2007), High Violet (2010) o Trouble Will Find Me (2013). Tras una prolongada pausa durante la cual sus integrantes se dedicaron a diversos proyectos, The National regresó en 2017 con Sleep Well Beast. I Am Easy to Find le siguió en 2019.

Fuente: Apple Music

