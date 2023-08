Canción: The National – «Space Invader» & «Alphabet City»

Hoy nos ha pillado por sorpresa el último movimiento de la banda estadounidense The National, ya que el grupo ha lanzado dos nuevas canciones tituladas Space Invader y Alphabet City.

Pero eso no es todo, ya que The National también ha compartido algo especial para acompañar estos sencillos. Han revelado el videoclip de Alphabet City, que ha sido dirigido por Noah Sacré y Pauline de Lassus. La animación y los dibujos a cargo de de Lassus añaden una capa visual única a la experiencia auditiva de la canción.

Es importante destacar que estos nuevos temas llegan apenas cuatro meses después del lanzamiento de su noveno álbum de estudio titulado First Two Pages Of Frankenstein, que ha sido muy bien recibido tanto por la crítica como por sus seguidores.

Además, como ya sabéis, en unos meses tendremos la oportunidad de experimentar su energía en directo, ya que la banda tiene programado un concierto en Madrid el 4 de octubre de 2023 en el WiZink Center. Será una ocasión para sumergirse en la emotividad de sus canciones y la intensidad de su actuación en vivo.

Disfrutemos ahora de estos nuevos Space Invader y Alphabet City.