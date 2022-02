Canción: The Penguins – ‘Petons i Secrets’

Ha llegado la alegría de la casa, el buen rollo ha impregnado el ambiente. Vamos a vivir el presente y darle la espalda a la ira. La palabra fracaso no existe en nuestro diccionario. Petons i Secrets -besos y secretos- es el reciente single que nos brinda la banda de jamaican soul, The Penguins.

Sobre la canción

Artista: The Penguins

Canción: Petons i Secrets

Intentan escarbar en cómo construimos las relaciones humanas bajo la mirada de un final inevitable, y qué huella nos dejan éstas una vez ha llegado este momento.

Grabada en Medusa Estudio BCN y producida por Roger Rodes, con la ayuda del saxofonista Pere Miró para la producción de vientos, y de Ireneu Grosset para la producción de teclados y órganos. Ha sido masterizada por el barcelonés Xavier «Lek» Farré.

¿Qué nos dicen sobre el tema? Las preguntas que The Penguins nos tiran a la cara con este sencillo, son: «¿Por qué en el amor y la muerte concebimos el final como un fracaso? ¿Dónde está escrito que el éxito es la duración? ¿Por qué nos fijamos más en aquello que no viviremos y no con la riqueza del que hemos vivido?»

Género: Pop británico. Golpes de tambores, pianos percusivos y pasajes orquestales de trompetas.

Discográfica: Buenritmo Records

Pertenece a … La canción Petons i Secrets formará parte de un futuro EP titulado 4 notes d’amor[t]. Continuará la línea de su anterior trabajo, explorando la relación entre las islas de Jamaica y Gran Bretaña.

Trabajos anteriores: El último trabajo de The Penguins responde al nombre de Heroïs de Cartró (Buenritmo Producciones, 2018), y su debut en larga duración fue en 2014 con el título Shuffle, Cut & Deal (Buenritmo Producciones, 2014).

Suenan a … Madness, Blur, The Beatles

Escucha Petons i Secrets aquí debajo o en nuestras listas mensuales.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!