Canción: The Penguins – ‘You’re Too Bad’

El grupo de soul-pop The Penguins nos avanza un nuevo corte, You’re Too Bad, de su próximo trabajo de largo que saldrá el 3 de junio de la mano de Buenritmo Records. El nuevo EP en la discografía de The Penguins se llamará Jamaican Sessions en homenaje a las grandes voces jamaicanas. Pero todo esto ya se lo contamos en el anterior título que lanzó la banda hace pocos días, Ali Baba, que también formará parte del tracklist de Jamaican Sessions.

En los últimos 4 años, The Penguins se ha aventurado en el adictivo mundo del soul-pop con las publicaciones de sus dos últimos trabajos, 4 Notes d’Amor[t] (Buenritmo Records, 2022) último EP publicado, y Heroïs de Cartró (Buenritmo Records, 2018); dos colecciones integradas por composiciones propias y utilizando el catalán como lengua.

Versionando a Jackie Opel

El presente single de The Penguins, You’re Too Bad, es una canción del artista Jackie Opel; que aunque es originario de Barbados, fue en Jamaica donde desarrolló más tiempo su carrera artística. Y, si bien no es una de las voces más conocidas, sí es una de las más poderosas y con un mayor registro del Ska.

You’re Too Bad es un Ska de acordes menores con una majestuosa aportación, en forma de melodía, de los instrumentos de viento. Una combinación limpia y acertada por parte de los músicos de The Penguins en esta versión-homenaje a Jackie. Y para dar fe de ello, lo han firmado mediante un videoclip.

Al igual que en su anterior entrega, esta vez le llega el turno a You’re Too Bad para mostrar al público su parte de protagonismo en el encierro, de todo un fin de semana por parte de la banda, en Estudis Ground. Donde convivieron y grabaron el nuevo EP, en riguroso directo, y utilizando todo lo filmado para acompañar a cada canción con su propio directo.

El clip muestra una clara sinergia y complicidad entre los allí presentes. Una especie de paz y amor que traspasa la pantalla y te impregna con su esencia benévola. Lo puedes ver en el video que te dejo a continuación.

The Penguins – You’re Too Bad

