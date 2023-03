Canción: The Pigeon Detectives – «Lovers Come and Lovers Go»

The Pigeon Detectives han hecho su regreso triunfal después de siete años de ausencia con su nuevo sencillo, Lovers Come and Lovers Go. Esta canción de alta energía es exactamente lo que esperarías de la banda británica, y refleja la etapa actual de vida de los miembros de la banda, quienes han experimentado cambios significativos desde su último lanzamiento.

Como ellos mismos explican, el nuevo sencillo es «una celebración de todo lo que la banda ha sido, es, y espera ser en el futuro». Un nuevo capítulo en su carrera musical y muestra la dedicación y el esfuerzo que han puesto en su arte. Además, admiten que la respuesta positiva del público durante los conciertos de los dos últimos años fueron una significativa inyección de moral para la banda, que entonces se decidió a componer música de nuevo para sus fans.

Desde sus comienzos en 2004, The Pigeon Detectives han lanzado cinco álbumes: Wait for Me (2007), Emergency (2008), Up Guards And At ‘Em! (2011), We Met At Sea (2013) y Broken Glances (2017). ¿Qué nos daparará esta nueva etapa?