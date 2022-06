Canción: The Rasmus – «Rise»

Tras la popularidad recuperada a nivel europeo tras representar a Finlandia, su país natal, en el más reciente Festival de Eurovisión, The Rasmus vuelven con una nueva canción titulada Rise, con la que ponen título a su próximo álbum, que llegará el 23 de septiembre a través de Playground Music.

El cantante del grupo, Lauri Ylönen, ha explicado que la canción habla sobre cómo «el COVID fue la gota que colmó el vaso para muchas personas que tenían problemas de salud mental, incluido yo mismo. En el video musical, los bailarines que tocan ‘las raíces’ representan la fuerza del mal y están tratando de arrastrarnos bajo tierra. Aun así, la canción tiene un mensaje positivo, que es que no hay que rendirse por mucho que la vida te trata de forma dura».

Sobre The Rasmus

The Rasmus es una banda de rock finlandesa que se formó en 1994 en Helsinki mientras los miembros de la banda estaban en la escuela secundaria superior. Los miembros originales de la banda eran Lauri Ylönen (cantante y compositor principal), Eero Heinonen (bajo), Pauli Rantasalmi (guitarra) y Jarno Lahti (batería). Jarno Lahti se fue al año siguiente y fue reemplazado por Janne Heiskanen en 1995. Heiskanen dejó la banda en 1998 y pronto fue reemplazado por Aki Hakala. Pauli Rantasalmi dejó la banda y fue reemplazado por Emppu Suhonen en 2022. Famosos por su exitoso sencillo de 2003 In the Shadows, la banda ha vendido 5 millones de álbumes en todo el mundo y aproximadamente 350.000 álbumes solo en Finlandia, y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. La banda representó a Finlandia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 con la canción Jezabel.

Fuente: Wikipedia

Discografía de The Rasmus

Peep (1996)

Playboys (1997)

Hell of a Tester (1998)

Into (2001)

Dead Letters (2003)

Hide from the Sun (2005)

Black Roses (2008)

The Rasmus (2012)

Dark Matters (2017)

Rise (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!