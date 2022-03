Canción: The Regrettes – «That’s What Makes Me Love You»

The Regrettes han publicado los detalles de su nuevo álbum Further Joy, del que ya podemos escuchar un nuevo adelanto titulado That’s What Makes Me Love You.

Por el momento, ya sabemos que la continuación del How Do You Love? de 2019 se estrenará el 8 de abril a través de Warner. Además, han publicado el tracklist con los trece temas que incluirá este nuevo trabajo.

En cuanto al disco, la cantante Lydia Night ha asegurado que tanto las canciones como el propio título del álbum, Further Joy, «resumen lo que significa estar en una especie de rueda del hámster, buscando constantemente la felicidad, pero a su vez, eso es lo que te hace infeliz. Estaba atrapada en un bucle de querer ser mejor, querer ser buena y, por lo tanto, no podía estar aquí”.

Por el momento, mientras llega Further Joy al completo, disfrutemos de este adelanto.

The Regrettes – That’s What Makes Me Love You

Tracklist de Further Joy

1. ‘Anxieties (Out of Time)’

2. ‘Monday’

3. ‘That’s What Makes Me Love You’

4. ‘Barely on My Mind’

5. ‘Subtleties (Never Giving Up On You)’

6. ‘La Di Da’

7. ‘Homesick’

8. ‘Better Now’

9. ‘Rosy’

10. ‘You’re So Fucking Pretty’

11. ‘Step 9’

12. ‘Nowhere’

13. ‘Show Me You Want Me’

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!