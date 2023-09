Canción: The Rolling Stones – «Angry»

Los icónicos Rolling Stones han hecho rugir nuevamente su nombre en la escena musical al anunciar oficialmente su nuevo álbum, Hackney Diamonds. La fecha de lanzamiento para este esperado álbum está fijada para el 20 de octubre, y es la confirmación que todos esperábamos tras años de silencio desde su último trabajo original, A Bigger Bang, allá por 2005.

Pero, ¿por qué Hackney Diamonds? Bueno, el propio Mick Jagger nos lo explica. Resulta que este título es una expresión coloquial que describe lo que sucede cuando alguien se pone un poco travieso durante una noche de juerga. ¡Y qué mejor manera de volver a la escena musical que con un nombre que promete destellos de rebeldía y diversión!

Los miembros de la banda, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, han hablado sobre el nuevo álbum, el 24º de su carrera, durante una transmisión en vivo en el Hackney Empire, junto al presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, con quien han compartido detalles exclusivos.

Pero eso no es todo, también han presentado su nuevo sencillo Angry. El videoclip, dirigido por Francois Rousselet, está protagonizado por la actriz de White Lotus y Euphoria, Sydney Sweeney, quien expresó su emoción diciendo: «Me volví loca, llamé a mi familia y traje a mi madre. Esto es lo más grande que ha sucedido».

Por su parte, Mick Jagger compartió su perspectiva sobre el álbum: «No quiero ser presuntuoso, pero no habríamos lanzado este álbum si no nos hubiera gustado realmente. Dijimos que teníamos que hacer un disco que realmente amáramos. Estamos bastante contentos con él, no somos arrogantes al respecto, pero esperamos que a todos os guste».

Además, confirmó que el nuevo álbum consta de 12 pistas, dos de las cuales fueron escritas por el exbaterista Charlie Watts. La banda comenzó a trabajar en las nuevas canciones a fines de 2022, con el objetivo de concluir el álbum a mediados de 2023.

Hackney Diamonds fue grabado en diversas ubicaciones, incluyendo los famosos Henson Recording Studios en Los Ángeles, Metropolis Studios en Londres, Sanctuary Studios en las Bahamas, Electric Lady Studios y The Hit Factory/Germano Studios en Nueva York.

Y como sorpresa adicional, Ronnie Wood reveló que Lady Gaga canta en Sweet Sounds of Heaven, lo que promete ser una colaboración sorprendente e inolvidable.

The Rolling Stones demuestran una vez más que la música no tiene edad y que su poder para emocionar y sorprender es eterno. Con Hackney Diamonds, están listos para brillar más fuerte que nunca y continuar dejando una huella indeleble en la historia del rock. Os dejamos con el tracklist:

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight

‘Sweet Sound Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’