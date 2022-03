Canción: The Smile – Skrting On The Surface

The Smile, el nuevo trío compuesto por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons Of Kemet, ya tiene nueva canción, Skrting On The Surface, tercera de esta nueva aventura tras You Will Never Work In Television Again y The Smoke.

La canción no es auténticamente nueva para sus autores, ya que tomaron como base una toma descartada de Radiohead de hace muchos años, lo cual lleva a ese sonido característico que tanto nos recuerda a su banda original.

Asimismo, ya podemos disfrutar del videoclip en grabado en una película en blanco y negro de 16 mm por el escritor y director ganador del BAFTA Mark Jenkin dentro de la mina de estaño Rosevale en Cornualles, Reino Unido. Como curiosidad, la película se reveló a mano usando agua de la propia mina. Solo a Yorke, Greenwood y Skinner se ls podría ocurrir algo así. Cosas de genios, suponemos…

Y recordad, el 6 de julio, The Smile estarán presentando sus canciones en directo como parte de la programación de Primavera Sound y Noches del Botánico.

The Smile – Skrting On The Surface

