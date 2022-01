The Smile, el súpergrupo formado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons of Kemet, han compartido un nuevo single, The Smoke.

Sobre la canción

Título: The Smoke

Incluida en: Su álbum debut, cuya fecha de lanzamiento no se ha anunciado aún.

Sobre el videoclip: Se trata de un lyric video que ha sido creado por el escritor y ganador del premio BAFTA, Mark Jenkin.

Singles anteriores: You Will Never Work On Television Again

The Smile – The Smoke