Canción: The Snuts – «Gloria»

The Snuts, la banda escocesa de indie rock que se dio a conocer con su exitoso debut W.L. en 2021, ha lanzado su nuevo single Gloria, el primero desde que dejaron Parlophone y formaron su propio sello, Happy Artist Records, en asociación con The Orchard. El tema, que se estrenó el 23 de mayo como el más destacado en el programa de Clara Amfo en BBC Radio 1, marca una nueva etapa para el grupo, que busca capturar un nuevo sonido y una nueva dinámica para su próximo trabajo.

Gloria, una historia de amor realista y sencilla

Gloria es una canción que narra la historia de dos personas que se conocen en la situación menos glamurosa posible, resaltando los aspectos reales de estar enamorado. Según el vocalista y guitarrista Jack Cochrane, que escribió el tema junto a Joe McGillveray y Callum Wilson, la banda quiso contar una historia semi-ficticia para poder inspirarse en sus propias experiencias. Así, la canción enfatiza las cosas simples como conseguir un lugar propio para vivir juntos y la apreciación mutua en su totalidad.

La canción fue mezclada por Spike Stent y producida por Jack Cochrane y el colaborador habitual Scotty Anderson. El resultado es un tema pegadizo y energético, con un estribillo que invita a cantar a pleno pulmón. La canción también tiene un toque retro, con influencias del rock clásico y el pop de los años 60.

Una decisión valiente y arriesgada

La decisión de The Snuts de dejar Parlophone y formar su propio sello no fue fácil. Después de haber publicado dos álbumes con la discográfica, el primero de los cuales les dio el número uno en las listas británicas, la banda recibió una oferta para renovar su contrato. Sin embargo, tras reflexionar sobre sus experiencias compartidas y su visión artística, optaron por rechazarla y buscar nuevas formas de conectar con la escena indie y ser fieles a sí mismos.

La respuesta a Gloria y su alejamiento del sonido anterior de The Snuts ha sido positiva. Los fans han expresado su entusiasmo por el nuevo single, que ha recibido elogios en las redes sociales. La banda ha explicado que la canción marca un nuevo capítulo para ellos, y que están buscando una nueva dinámica para el grupo.

Un poco de historia

The Snuts se formaron en 2015 en West Lothian, Escocia. La banda está compuesta por Jack Cochrane (voz y guitarra), Joe McGillveray (guitarra), Callum ’29’ Wilson (bajo) y Jordan ‘Joko’ Mackay (batería). Empezaron a publicar demos en 2016 mientras tocaban en locales locales. Su segundo álbum, Burn The Empire, salió en septiembre de 2022. Han actuado por todo el Reino Unido e Irlanda, y han teloneado a Kings Of Leon en su gira británica.