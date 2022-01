Canción: The Streets – «Wrong Answers Only»

Mike Skinner, o lo que es lo mismo The Streets, han publicado una nueva canción llamada Wrong Answers Only en colaboración con el rapero británico Master Peace.

Sobre la canción

Título: Wrong Answers Only

Anteriores lanzamientos: Skinner lanzó el single Who’s Got The Bag y el remix de Free My People de Greentea Peng con Simmy y Kid Cruise. En cuanto a álbumes, su último lanzamiento fue None of Us Are Getting Out Of This Life Alive en 2020.

The Streets – Wrong Answers Only

