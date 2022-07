Canción: The Velvet Underground – «Heroin (1965 Demo)»

Parece increíble que no se haya publicado hasta ahora, pero como más vale tarde que nunca, ya podemos escuchar la primera demo de la que se tiene constancia de Heroin, de The Velvet Underground.

En esta demo que ahora publican Light in the Attic y Laurie Anderson, podemos escuchar cómo Lou Reed y John Cale fueron dando forma a la canción allá por 1965, aunque su publicación definitiva y oficial fue en 1967 para The Velvet Underground & Nico.

Además de este documento sonoro, podremos escuchar más grabaciones inéditas de la legendaria banda en la colección de archivo Words & Music, May 1965, a la venta el 26 de agosto, como las primerísimas versiones de I’m Waiting for the Man o Pale Blue Eyes.

Habrá que estar atentos a estas joyas «arqueológicas» de la música.