Canción: The War On Drugs – «Oceans Of Darkness» y «Slow Ghost»

Ya podemos escuchar dos canciones inéditas de The War On Drugs tituladas Oceans Of Darkness y Slow Ghost, pertenecientes a nueva edición de lujo de I Don’t Live Here Anymore, su magnífico disco publicado el año pasado.

Artista: The War On Drugs

Álbum: I Don’t Live Here Anymore

Singles inéditos: Oceans Of Darkness y Slow Ghost

Fecha de publicación: 23 de septiembre

Sobre las canciones: Ambas pistas no entraron en el álbum final, pero la banda las ha interpretado en directo en varias ocasiones. Además de estar disponibles en servicios de streaming, formarán parte de una edición limitada de siete pulgadas y una versión en cinta de casete del álbum.

Sobre The War On Drugs

Banda norteamericana formada en Philadelphia en el año 2005 cuyo sonido combina las guitarras distorsionadas de Sonic Youth o My Bloody Valentine con letras y melodías reminiscentes de Bob Dylan o Neil Young. El primer EP del grupo Barrel of Batteries, así como sus impactantes conciertos, pronto atrajeron la atención del sello independiente Secretly Canadian. Wagonwheel Blues, el álbum debut de The War on Drugs, apareció en 2008. El grupo vio crecer su reputación con Slave Ambient (2011) y alcanzó la consagración masiva con Lost in the Dream, uno de los discos más aclamados de 2014. Tras trascurrir los siguientes años embarcada en interminables giras internacionales, la banda regresó en el año 2017 con A Deeper Understanding, su primer álbum para la multinacional Atlantic Records, seguido en 2021 con el magnífico I Don't Live Here Anymore.

Fuente: Apple Music

Discografía de The War On Drugs

Wagonwheel Blues (2008)

Slave Ambient (2011)

Lost in the Dream (2014)

A Deeper Understanding (2017)

I Don't Live Here Anymore (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

