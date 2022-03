The Waterboys han publicado un nuevo single (con videoclip), “Here We Go Again”, que es el tercer tema que adelantan del que será su próximo álbum, “All Souls Hill”, que saldrá el 6 de mayo en el sello Cooking Vinyl y presentarán en directo en Madrid el 15 de septiembre (La Riviera) y también en el Visor Fest, que se celebrará los días 16 y 17 de ese mes en La Fica de Murcia.

Sobre la idiosincrasia de “Here We Go Again”, el escocés Mike Scott, el histórico líder de la banda, ha comentado lo siguiente: “Es una canción muy animada, cuya frescura contradice el tema de la letra. Es la idea de que estamos viviendo comunitariamente como en la película ‘El Día de la Marmota’. Todos miramos los titulares de las noticias, pero nadie parece aprender las lecciones. Como cultura, seguimos cometiendo los mismos errores. Es una mirada irónica a los humanos que no son tan inteligentes, aunque sin embargo me divierto siendo uno de ellos».

El álbum «All Souls Hill» constará de nueve temas, todos mezclados por el propio Scott y coproducidos con Simon Dine, quien en su currículo luce, entre otros logros, haber coescrito y coproducido cuatro álbumes de Paul Weller. «Es un disco misterioso, de otro mundo, con una melodía muy emotiva», comenta Mike. «Lo he hecho con los Waterboys antiguos y los nuevos y con mi coproductor, el brillante gurú del sonido Simon Dine. Sus canciones cuentan historias, exploran paisajes oníricos y arrojan una mirada fría pero esperanzadora sobre el drama humano».

The Waterboys – Here We Go Again

