Canción: Thirty Seconds to Mars – «Get Up Kid»

Ya estamos todos ansiosos por escuchar al completo el regreso de Thirty Seconds to Mars. La icónica banda liderada por los talentosos hermanos Jared y Shannon Leto ha lanzado su tercer adelanto de su próximo y esperado sexto álbum. Con un título intrigante como It’s the end of the world, but it’s a beautiful day, este disco sigue siendo presentado con esta nueva joya musical que lleva por nombre Get Up Kid, así que prepárate para dejarte llevar por su poderoso mensaje y su cautivadora melodía.

Hasta ahora, ya habíamos disfrutado de los impresionantes adelantos Stuck y Life is Beautiful, pero Get Up Kid promete ser un verdadero himno de motivación para los fans. En estos tiempos difíciles que todos enfrentamos, la banda busca brindar apoyo y aliento a sus seguidores, recordándonos la importancia de mantenernos resilientes ante las adversidades.

La canción explora los altibajos de la vida, transmitiendo la idea de que contar con personas que te respalden es crucial en momentos como estos. Ya sea tu familia o tus amigos, Get Up Kid nos invita a encontrar fuerza en aquellos que nos rodean. Con su característico estilo emocional y letras significativas, Thirty Seconds to Mars nos ofrece una vez más una conexión profunda con su música.

Este próximo álbum marcará un hito en la carrera de la banda, ya que será su primer lanzamiento en los últimos cinco años, desde su aclamado America en 2018. Aunque aún no tenemos todos los detalles sobre el disco, pero aquí te presentamos el tracklist revelado hasta el momento: