Canción: Thirty Seconds To Mars – «Seasons»

Thirty Seconds To Mars ha lanzado su nuevo sencillo titulado Seasons, una nueva antesala de su próximo álbum titulado It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento es el próximo 15 de septiembre, está tomando forma con pistas previas que ya han comenzado a capturar la atención de los seguidores. Entre estas canciones previas se encuentran temas como Get Up Kid, Stuck y Life Is Beautiful.

La banda, originaria de Los Ángeles, California, ha dejado una marca significativa en la industria del rock alternativo. Con una discografía impresionante que incluye álbumes como su debut homónimo en 2002, A Beautiful Lie en 2005, This Is War en 2009, Love, Lust, Faith and Dreams en 2013 y AMERICA en 2018, Thirty Seconds To Mars ha demostrado consistentemente su capacidad para evolucionar y sorprender a su audiencia.

Muy pronto, podremos disfrutar del nuevo álbum al completo.