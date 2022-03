Canción: Thom Yorke – «5.17»

Ya tenemos con nosotros 5.17, una nueva canción en solitario de Thom Yorke que ha compuesto para la BSO oficial de serie británica Peaky Blinders. Además, según la información en plataformas de streaming, hay otro tema de Yorke en camino, That’s How Horses Are, que saldrá el próximo 2 de abril.

Está siendo un año fructífero para Yorke, ya que aunque su último disco en solitario, ANIMA, fue publicado en 2019, recientemente unió fuerzas con Joonny Greenwood, Tom Skinner y el productor Nigel Godrich para presentar su nuevo proyecto, The Smile, con quien ya ha compartido los singles You Will Never Work in Television Again y The Smoke que, además, presentarán en Madrid dentro de la programación de Noches del Botánico.

Thom Yorke – 5.17

