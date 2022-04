Canción: Tim Burgess – «Here Comes The Weekend»

Tim Burgess, líder de The Charlatans, nos está dando un primer aperitivo de qué podemos esperar de su nuevo disco en solitario con la nueva canción Here Comes The Weekend.

Aún no sabemos fecha concreta de publicación, pero sí que su nuevo álbum que se lanzará a finales de este año a través de Bella Union.

En cuanto a la nueva canción, que viene acompañada de de un colorido video dirigido por Kevin Godley, Burgess afirma que «la idea tenía mucho que ver con dos personas que estaban distanciadas y querían conectarse, pero les resultaba muy difícil debido a las señales de los teléfonos móviles, la lluvia, las diferencias horarias y el desfase horario. Siempre supe que el álbum debería comenzar con Here Comes The Weekend. Es una canción simple, y es un sentimiento más que nada”.

Tim Burgess – Here Comes The Weekend

