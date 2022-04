Canción: Toro y Moi – «Déjà Vu»

Toro y Moi ha lanzado un nuevo sencillo llamado Déjà Vu, que tras Postman, Magazine y The Loop supone el cuarto adelanto del nuevo álbum de Chaz Bear, Mahal, previsto para el próximo 29 de abril en el sello Dead Oceans.

Sobre el tema, que viene acompañado por un videoclip dirigido por Justin Morris, Bear afirma que «es una especie de collage de imágenes americanas, y es una oda al estilo de vida sureño, en el que realmente quería mostrar a un chico de campo. Realmente nunca me he mostrado como un chico de campo».

Toro y Moi – Déjà Vu

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Toro y Moi

Grabando como Toro y Moi, Chaz Bundick es mejor conocido como uno de los líderes de la escena chillwave de finales de los años 00. Pero su discografía abarca fácilmente otros géneros, con Causers of This de 2010 haciendo guiños al hip-hop y Anything in Return de 2013 coqueteando con el R&B. Inicialmente canalizando sus influencias a través de su portátil en su propia casa, Bundick ha ampliado su arsenal para incluir una gama de sintetizadores y pianos, dándole más herramientas para mantenerse prolífico y llevar su música a lugares desconocidos con cada lanzamiento.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.