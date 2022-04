Canción: Totally Enormous Extinct Dinosaurs – «Blood In The Snow»

Totally Enormous Extinct Dinosaurs ha compartido Blood In The Snow, el primer single de su próximo disco, Where The Lights Go, primero que el artista lanzará desde el año 2012.

Ha sido claramente una larga espera para que Orlando Higginbottom, su verdadero nombre, se decida a publicar nuevas canciones, pero parece que al fin tiene previsto lanzar este álbum de 17 temas, que grabó al completo en su casa en Los Ángeles

Desde este mismo momento, ya podemos disfrutar de Blood In The Snow, un tema que «trata sobre el derretimiento de los glaciares y el deseo de una hija, así como sobre dónde poner el amor en estos momentos donde todo va cayendo en picado».

Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Blood In The Snow

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!