Totally Enormous Extinct Dinosaurs edita hoy The Sleeper, una balada de cuatro minutos que es una mirada a las difíciles emociones del amor y las relaciones. La canción marca el tercer avance del inminente álbum When the Lights Go que se publicará en julio en su propio sello Nice Age.

The Sleeper presenta un conmovedor piano y vocales que se presentan desnudas y en bruto, con convencimiento. El final instrumental es una reminiscencia del sonido gospel y R&B, lleno de soul pero también difuso, e increíblemente pesimista. Grabado cuando Orlando era más joven, The Sleeper inicialmente fue tomado como lo que él llama ‘canción de amor’. Después de muchos años de crecer y madurar, al mirar atrás, se ha dado cuenta que el tema es algo completamente diferente, un grito desesperado de ayuda de alguien que se siente no merecedor del amor.

La nueva canción continúa el lanzamiento del sombrío y seductor a la vez Blood In The Snow, y posteriormente Crosswalk, una colisión satisfactoria entre la nostalgia del new wave y la perfeccción pop. Con cada lanzamiento del nuevo álbum, hay un sentido que va en aumento de honestidad y a la vez vulnerabilidad de Orlando que lleva al que lo escucha en un profundo viaje personal. When The Lighs Go es indicativo del nivel de madurez que no se ha escuchado en el trabajo de Orlando Highbottom en el pasado, acercando una estética pop llena de profundidad, sentimiento, historias y dolor – presentado en una forma convincente y atractiva, como solamente él puede hacer.

When the Lights Go es un notable trabajo, que recoje 17 tracks, que representan la duración el lapso de tiempo entre los álbumes. «Estoy muy agradecido al saber que hay público interesado en mis producciones. Por esto quiero ofrecerles algo significativo en cuanto a duración» comenta. When the Lights Go marca también un giro al ámbito pop. Las letras de Orlando toman protagonismo con arreglos que complementan la melancolía de las composiciones. Esta odisea tan íntima engloba temas referentes a pasadas relaciones de pareja, además de otros temas mas amplios y controvertidos como la salud mental, el sistema patriarcal o el cambio climático.

Desde el lanzamiento de ‘Trouble‘ hace diez años, Orlando giró por todo el mundo, y se estableció en LA durante siente años, donde trabajó en la producción de diferentes actuaciones de primer nivel, y consiguió una nominación al Grammy en 2020 tras su colaboración con Bonobo ‘Heartbreak‘. Mas recientemente Totally Enormous Extinct Dinosaurs ha realizado el Club Tour ‘I Have A Dream‘, haciendo disfrutar a sus fans con sus dinámicos Dj Sets en espacios icónicos como el Chicago’s Spybar, Red Rocks Amphitheater, el Do Lab Stage at Coachella, y muchos más.

Para Orlando, ‘When The Lights Go’ es donde los problemas del pasado llegan a su fin. La vida ha ofrecido una variedad de giros y cambios. Su respuesta al sufrimiento es una transformación en energía positiva, siendo este lanzamiento de 12 tracks el catalizador.

Totally Enormous Extinct Dinosaurs – The Sleeper

