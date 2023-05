Canción: Trust The Mask – «Our Fault»

Trust the Mask es el nombre artístico de Elisa Dal Bianco y Vittoria Cavedon, un dúo italiano de música electrónica experimental que ha irrumpido en la escena musical con una propuesta original y enigmática. Ambas se presentan con unas máscaras que ocultan sus rostros y que simbolizan su búsqueda de una conexión universal más allá de las apariencias.

Su estilo musical se caracteriza por la mezcla de elementos cyber, glitch, wave e industrial, creando atmósferas futuristas y vibrantes que invitan a la reflexión y al baile con la distintiva voz de Vittoria.

¿Qué nos traen ahora?

Trust the Mask acaba de lanzar su tercer single, Our Fault, que completa la trilogía que han ido publicando desde principios de año. Los otros dos temas son Will you come?, un pop galáctico y alternativo, y Otaku, un cyber-pop con influencias de la cultura japonesa.

Our Fault es una canción que ofrece una carta de disculpa a la Madre Tierra, asumiendo la responsabilidad por el daño causado por los humanos y reconociendo la importancia de la esperanza dentro del movimiento por el clima. La canción comenzó experimentando con arpegios en un acordeón vintage al que se le añadieron sintetizadores analógicos, órganos virtuales y capas de coros.

¿Qué podemos esperar de su álbum debut?

Our Fault es también el adelanto de su álbum debut, Idiom, que representa un viaje etéreo en busca de un lenguaje universal. Trust the Mask nos invita a descubrir su universo musical, lleno de expresión y simbolismo, donde cada canción es una obra de arte sonoro que cuelga suspendida en su órbita. Atrevidas, originales y totalmente extraterrestres, Trust the Mask son una de las revelaciones del año y prometen invadir nuestros sentidos y despertar nuestra imaginación a un nivel astral.