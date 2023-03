Tyler, The Creator ha compartido una nueva canción llamada Dogtooth, que formará parte de una edición deluxe de su álbum Call Me If You Get Lost, publicado en 2021. La versión ampliada, titulada Call Me If You Get Lost: The Estate Sale, incluirá temas inéditos que el rapero de Odd Future no pudo incluir en el corte final. El lanzamiento está previsto para este viernes (31 de marzo) y se puede reservar en vinilo o CD. Dogtooth es el primer adelanto de la colección y tiene un videoclip dirigido por el propio artista.

Sobre Dogtooth

Sobre el single: Tyler, The Creator ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de una nueva canción llamada Dogtooth, que formará parte de una edición deluxe de su exitoso álbum Call Me If You Get Lost. El rapero ha explicado en Twitter que tenía “muchas canciones” que no pudo incluir en el disco original y que ha decidido compartir algunas de ellas con el público. “Algunas de esas canciones me encantan y sabía que nunca verían la luz del día, así que he decidido sacar algunas”, ha dicho.

Sobre Call Me If You Get Lost: The Estate Sale

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2023

Sello que lo publicará: Columbia Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? Se trata de una versión ampliada del sexto álbum de estudio de Tyler, The Creator, que salió en 2021 . El disco original contaba con colaboraciones de artistas como YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign, Lil Wayne, Pharrell Williams o Brent Faiyaz, entre otros. La edición deluxe incluirá temas inéditos que el rapero no pudo incluir en el corte final, pero que considera que merecen ser escuchados por sus seguidores.

Anteriores singles: Antes de Dogtooth, Tyler, The Creator había lanzado como singles las canciones Lumberjack, Wusyaname, Corso, Lemonhead y Juggernaut, todas ellas incluidas en el álbum original.

Tracklist del disco: El tracklist del disco original es el siguiente:

Sir Baudelaire (feat. DJ Drama) Corso Lemonhead (feat. 42 Dugg) Wusyaname (feat. YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign) Lumberjack Hot Wind Blows (feat. Lil Wayne) Massa Runitup (feat. Teezo Touchdown) Manifesto (feat. Domo Genesis) Sweet / I Thought You Wanted to Dance (feat. Brent Faiyaz and Fana Hues) Momma Talk Rise! (feat. Daisy World) Blessed Juggernaut (feat. Lil Uzi Vert and Pharrell Williams) Wilshire Safari

El tracklist de la edición deluxe aún no ha sido revelado, pero se espera que contenga al menos cuatro canciones nuevas, entre ellas Dogtooth.