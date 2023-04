Tyler, the Creator ha compartido una nueva canción llamada Sorry Not Sorry, que forma parte de la edición deluxe de su álbum Call Me If You Get Lost, que ha sido publicado hoy, viernes 31 de marzo de 2023.

Sobre Sorry Not Sorry

Sobre el single: Tyler, the Creator explicó que tenía “muchas canciones” que sobraron del álbum y que decidió publicar algunas de ellas.

Sobre esta edición deluxe de Call Me If You Get Lost

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2023

Sello que lo publicará: Columbia Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? El disco es el sexto álbum de estudio de Tyler y ganó el premio al Mejor Álbum de Rap en los Grammy 2022.

Anteriores singles: El primer single del disco fue Lumberjack, seguido de Wusyaname, Corso, Lemonhead y Juggernaut. El último single antes de Sorry Not Sorry fue Dogtooth, publicado hace solo unos días.