Canción: Uniforms – «Crumbs»

Tras el estupendo recibimiento del primer avance, Crumbs, las andaluzas Uniforms entregan hoy I Quit, el segundo single del que será su nuevo disco, que se publicará a primeros del próximo año.

Con una base disco y algo de mala baba, la banda cuenta que este I Quit, cuya referencia inicial fueron The Slits, «fue adquiriendo un tono más oscuro a medida que se añadían elementos, sobre todo las guitarras, y acabó acercándose a terrenos más 90’s, sin que la base setentera deje de intuirse fácilmente». El resultado es una mezcla de desenfreno y ansiedad, fiesta y resaca, Donna Summer y Nine Inch Nails, que ilustra perfectamente la montaña rusa emocional de la que habla la letra.

Para este tema, Uniforms han puesto de nuevo a los mandos de la producción a Raúl Pérez, de los estudios La Mina en Sevilla. Si con su anterior adelanto, Crumbs, nos pusieron la miel en los labios, este I Quit nos genera unas ganas voraces de escuchar el resto de lo que será el próximo trabajo discográfico de las andaluzas.

I Quit es el segundo avance del que será el tercer disco de Uniforms tras Polara, su debut de 2018, y el muy aplaudido Fantasía Moral, publicado en 2020, ambos en el catálogo del sello vasco Oso Polita. En los próximos meses iremos conociendo otros cortes del disco, del que podremos escuchar algo en directo en el recién nacido festival Cala Mijas –en septiembre, en la Costa del Sol- junto a artistas como Nick Cave & The Bad Seeds, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers o Nathy Peluso.

Sobre Uniforms

La historia de Uniforms comienza allá por 2017, en Andalucía. Pan Castellano (batería) y Natalia Spingel (guitarra) empiezan a hacer música juntas sin tener demasiado claro su estilo, pero comparten su afición por los sonidos noise, shoegaze, psicodelia, garage y rock en general.

Durante el verano de 2018, el grupo pasa a ser un trío formado por Natalia, Pan y Annie, quien aporta voz y sintes (y con ello un aire más profundo entre el dreampop y la música electrónica). Con esta formación editan su primer álbum Polara (Oso Polita, 2018), que las posiciona como referentes del shoegaze nacional. Con la incorporación de Willy al bajo, Uniforms se adentró en nuevos paisajes sonoros para su segundo álbum, Fantasía Moral, publicado en 2020. Este 2022 vuelven con nueva música, un sonido shoegaze, marca de la casa, y un cierto aire kraut de cara a su nuevo disco, que se publicará a primeros del próximo año.

Fuente: Oso Polita

Discografía de Uniforms

Polara (2018)

Fantasía Moral (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!