Canción: Vagabon – “Do Your Worst”

Vagabon, también conocida como Lætitia Tamko, ha vuelto a cautivar a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción Do Your Worst. Esta increíble pieza musical es el tercer adelanto de su esperado álbum Sorry I Haven’t Called, que verá la luz el próximo 15 de septiembre.

El álbum Sorry I Haven’t Called promete ser una verdadera joya, pues ha sido co-producido por el talentoso dúo formado por Rostam Batmanglij y Teo Halm, lo que garantiza una combinación única de estilos y sonidos que sin duda sorprenderán y deleitarán a los fans de Vagabon.

La visión artística de Vagabon se hace evidente también en el videoclip de Do Your Worst, el cual fue dirigido por la talentosa Angela Ricciardi.

Muy pronto, sus seguidores estadounidenses tendrán la oportunidad de disfrutar su música en vivo, ya que Vagabon tiene una actuación programada en el Pitchfork Music Festival en Chicago el 22 de julio. Además, ha anunciado una serie de conciertos en solitario en Estados Unidos, complementando una gira por Europa junto a Weyes Blood.

Sorry I Haven’t Called nos sorprenderá con una variedad de emociones y experiencias, pues su lista de pistas incluye los siguientes temas: