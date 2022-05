Canción: Viva Suecia & Leiva – «Justo Cuando El Mundo Apriete»

Se acaba de publicar Justo Cuando El Mundo Apriete, el segundo adelanto del que será cuarto álbum de Viva Suecia. En esta ocasión la banda murciana cuenta con un auténtico convidado de lujo: Leiva. El que es uno de los tótems del rock del país no solo ha puesto su voz en el tema, también se ha encargado de la producción del que sin duda será uno de los temas del año. Una colaboración mágica que supone un soplo de aire fresco, un brazo al que agarrarse en un mundo en el que las esperanzas parecen agotarse a veces.

Mimando el aura y el ambiente creado con sus versos, los suecos y Leiva apuestan por un estilo sobrio y sereno que nos acompaña en esta transición hacia la confianza y gratitud. Poco a poco la canción se empapa de esta energía positiva y los golpes de batería se multiplican hasta la unión con esos teclados y guitarras de ensueño, tan característicos de la banda, y nos transportan a otra dimensión. Tras el lanzamiento de No Hemos Aprendido Nada, Viva Suecia cambia el rumbo del mensaje, y nos enseña otro rincón de su próximo álbum.

En redes sociales la banda ha contado como lo que empezó como un sueño en la casa perdida en medio de la sierra en la que pasaron unas semanas para componer este disco se acabó convirtiendo en realidad: «Los acordes y el ritmo salieron de manera casi instantánea. Rafa pidió 5 minutos y volvió con un estribillo enorme que evoca toda la esperanza del mundo. Joder, las cosas ahí fuera están regular y nosotros aquí, parece que tenemos SUERTE. Todos coincidimos en que era una canción muy de Leiva, de hecho, buscamos que no se pareciese demasiado, y aún así, a día de hoy, la seguimos llamando «La de Leiva». Todo lo demás lo podéis imaginar, hacíamos bromas de algo utópico «¿imagináis que nos la produce?» «O mejor, ¡qué canta!» «Bah, imposible,… «. Meses después estaban grabando este tema con Leiva: «Fueron un par de días increíbles en Estudio Uno que nos dieron la oportunidad de aprender a hacer las cosas de otra manera y a trabajar con gente muy grande. No solo se trata de Leiva, es César Pop a los teclados, los conocimientos de Oscar Clavel, Edu Lavilla y Carlos Raya…»

El lanzamiento viene acompañado de un video-lyric que reposa sobre el rostro de una mujer (portada del sencillo), en el que Viva Suecia nos invitan a abrazarnos fuerte y cantar todos juntos esta canción.

Sobre Viva Suecia

Banda murciana de indie rock formada en 2014 por Rafa Val (voz, guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería). El grupo se estrenó en 2015 con un EP de cinco temas producido por Paco Román (Neuman), con el que despertaron el interés de la crítica y los aficionados del género. Tras acrecentar su reputación a través de su participación en festivales como SOS 4.8 o Lemon Pop, la banda pasó a integrar las filas del prestigioso sello Subterfuge Records. El primer álbum de larga duración de Viva Suecia, titulado La fuerza mayor y nuevamente producido por Paco Román, apareció a comienzos de 2016. El grupo continuó depurando su propuesta en los sucesivos Otros principios fundamentales (2017), El milagro (2019) y

Fuente: Apple Music

Discografía de Viva Suecia

La Fuerza Mayor (2016)

Otros principios fundamentales (2017)

El Milagro (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

