Canción: Warpaint – «Hips»

Warpaint vuelve con Hips, un nuevo adelanto de su esperado nuevo disco Radiate Like This, su primer álbum en casi seis años, que se publicará el 6 de mayo a través de Virgin Records.

Según la banda, la canción trata sobre los «giros producidos por el nacimiento de un nuevo mundo», aunque no sepamos muy bien qué quieren decir con ello.

Os lo dejamos a continuación.

Warpaint – Hips

Sobre Warpaint

Warpaint es un cuarteto femenino de rock minimalista y atmosférico formado en Los Angeles en 2004. Tras editar un EP en 2009 por cuenta propia, el grupo fue contratado por Rough Trade y en 2010 publicó su álbum debut, The Fool. Las Warpaint prefirieron pasar los siguientes años refinando su propuesta y experimentando con nuevas sonoridades, algo finalmente plasmado en el sencillo "Love Is To Die", utilizado en un comercial de Calvin Klein estrenado en septiembre de 2013. A comienzos de 2014 la banda editó su segundo trabajo, Warpaint, producido por Flood y mezclado por este último junto a Nigel Godrich. Luego de una larga gira de presentación, las integrantes del grupo se tomaron una pausa para dedicarse a otros proyectos. Warpaint regresó en 2016 con Heads Up.

Fuente: Apple Music

