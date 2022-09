Nuevo disco: We Are Scientists – «Lobes»

We Are Scientists ha anunciado su nuevo álbum Lobes, octavo de su carrera, que saldrá el 20 de enero de 2023 y ya nos van presentando con el single Operation Error.

Artista: We Are Scientists

Álbum: Lobes

Single de adelanto: Operation Error

Fecha de publicación: 20 de enero de 2023

Lanzamientos anteriores: Es el octavo álbum de estudio del dúo y la continuación del LP Huffy del año pasado.

Sobre el disco: «Lobes es el nombre de un cereal de esferas negras inventado por (el bajista) Chris Cain (mejor no pregunteis). Obviamente, el disco tiene poco que ver con el desayuno, pero me encantaron las asociaciones que tiene la palabra con la biología cerebral, la evocación de la ciencia ficción y la sensación de algo fundamentalmente humano y completamente incognoscible.

La palabra “lóbulos” me hace pensar en las películas de terror corporal de David Cronenberg, pero también en las parlanchinas comedias costumbristas de Whit Stillman. Realmente me encanta la reacción que provoca en las personas: todos conocen la palabra «lóbulos», pero por alguna razón, ser desafiados a definirla constantemente los asusta, los enoja, los hace reír o me dice «cállate». ‘Qué gran reacción ante una palabra tan benigna! También es muy divertido decirlo. Lóbulos», afirman su líder Keith Murray.