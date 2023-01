Canción: We Are Scientists – «Settled Accounts»

We Are Scientists están de regreso con su octavo álbum de estudio, Lobes, que saldrá a la venta el 20 de enero de 2023. El nuevo single de la banda, Settled Accounts, al que llaman su «tema más funky hasta la fecha», es un adelanto de lo que los fans pueden esperar del esperado disco.

Hablando de la nueva canción, Murray dijo: «Es bueno que hayamos cerrado el círculo. El viejo y estridente Keith habría argumentado que el funk era el único género musical verdadero. Y aquí estamos, con nuestra melodía más funky hasta el momento».

Lobes es una continuación del sonido indie rock que conocen y aman los fans de la banda, pero con un toque refrescante. Keith Murray, vocalista y guitarrista principal, describe el nuevo álbum como tener «un sentido de algo a la vez fundamentalmente humano y completamente desconocido», inspirado en la biología cerebral y la evocación de la ciencia ficción.

Los fans de We Are Scientists estarán contentos de saber que la banda embarcará en una gira por el Reino Unido y Europa después del lanzamiento del álbum, pero desafortunadamente aún no han anunciado fechas en España

We Are Scientists se formó en Berkeley, California en el 2000 y han producido constantemente música indie rock pegadiza y de tono alegre desde su álbum debut, Safety, Fun, and Learning (In That Order), publicado en 2002. Su gran éxito llegó con el lanzamiento de su segundo álbum, With Love and Squalor, en 2005, que contó con el sencillo nobody move, nobody get hurt y logró que la banda tuviera una gran cantidad de seguidores en el Reino Unido. Además de su trabajo como banda, Keith Murray y Chris Cain también han trabajado en proyectos solistas y paralelos.

Escucha Settled Accounts a continuación y prepárate para el lanzamiento de Lobes.