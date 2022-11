Canción: Weyes Blood – «God Turn Me Into A Flower»

Weyes Blood ha compartido una nueva canción llamada God Turn Me Into A Flower que formará parte de su próximo LP And In The Darkness, Hearts Aglow, que saldrá el 18 de noviembre a través de Sub Pop.

Para esta canción, tercer adelanto tras Grapevine y It’s Not Just Me, It’s Everybody, Weyes Blood cuenta con Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) en el sintetizador. Además, recordemos, este año colaboró con Zella Day en Holocene y compartió Titanic Risen, una toma descartada de su álbum Titanic Rising de 2019 a través de Roblox.