Canción: Widowspeak – «Everything Is Simple»

Widowspeak han publicado Everything Is Simple, primer adelanto de su próximo disco The Jacket, que se publicará el próximo 11 de marzo a través del sello Captured Tracks.

Sobre la canción

Título: Everything Is Simple

Incluido en: The Jacket, su próximo disco.

¿Tiene videoclip?: Sí, que ha sido dirigido por OTIUM. Al respecto, ha comentado que el videoclip está «centrado en la idea de intentarlo, sabiendo que incluso si las cosas salen de manera diferente de lo que pretendes, el acto mismo es lo que te esfuerzas por lograr».

Widowspeak – Everything Is Simple

Todo sobre el nuevo disco de Widowspeak

Título: The Jacket

Fecha de publicación: 11 de marzo

Sello: Captured Tracks

Anteriores lanzamientos: Plum, publicado en 2020.

Tracklist de The Jacket

01 “While You Wait”

02 “Everything Is Simple”

03 “Salt”

04 “True Blue”

05 “The Jacket”

06 “Unwind”

07 “The Drive”

08 “Slow Dance”

09 “Forget It”

10 “Sleeper”

