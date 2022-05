Canción: Wilco – «Tired Of Taking It Out On You»

Wilco han compartido Tired Of Taking It Out On You, una nueva canción de adelanto de su próximo doble disco Cruel Country’, que saldrá a la venta el próximo 27 de mayo a través de Bpm Records.

El duodécimo disco de la banda incluirá 21 canciones en total, y se grabó con los seis miembros tocando en The Loft en Chicago, un método de grabación que han usado por primera vez desde The Whole Love en 2011.

Al respecto de esta nueva canción, Jeff Tweedy reflexiona que «me he dado cuenta a lo largo de los años que muchas de las canciones que he escrito han funcionado como recordatorios para que preste atención a varias cosas. A veces, creo que he descubierto cómo funciona el mundo en cierto modo, y me preocupa olvidarlo si no me lo canto de vez en cuando. Esta canción, creo, va a ser útil precisamente para ese propósito. Soy una persona que necesita estar alerta sobre cómo trato a los demás cuando no me siento lo mejor posible», afirma.

«Ahora que lo menciono, cuando miro a mi alrededor, parece que muchos de nosotros nos hemos desquitado los unos con los otros cuando nos serviría mejor luchar por la comprensión y la empatía. Solo estoy tratando de ser honesto conmigo mismo, y supongo que espero que, si esta canción me puede ayudar a concentrarme en eso, tal vez alguien más pueda encontrarla útil de la misma manera», añade.

Wilco – Tired Of Taking It Out On You

