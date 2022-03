Canción: Will Spector y Los Fatus – ‘Sueño’

La formación oscense-barcelonesa, Will Spector y Los Fatus, lanza un nuevo adelanto, Sueño, de su tercer álbum La Llama, que saldrá a la venta después del verano de la mano de los sellos Magic Mountain y Magic in the Air.

Sueño viene acompañada de un videoclip con inclinaciones psicodélicas, una clara insinuación de la dirección que tomará la banda. Lo dirige Juan Carlos Roldán, y refleja a partes iguales el carácter onírico del tema. Además, se comenta entre bambalinas que el vídeo traduce en imágenes cinematografiables el contenido onírico de la mente conjunta de la banda.

Sobre la canción

Este segundo sencillo se desmarca de su antecesor, Fondo de la Muerte, con un estilo más synth-pop y dark disco. Siendo el hilo conductor un ritmo discotequero propio de los 80, mezclando elementos country que emulan una estampa de western crepuscular. Todo ello producido por la propia banda junto al -valga la redundancia- productor Ik Miranda.

Will Spector y Los Fatus explican el significado de esta canción, en IG, con estas palabras: «Siguiendo la temática de Fondo de la Muerte, pero en clave más electrónica, os proponemos seguir durmiendo para escapar de la pesadilla en que se ha convertido la realidad».

Un torrente de voces procesadas que, a modo de sirena, quiere atraerte y arrastrarte a un mundo donde poder descansar, aún a riesgo de desvanecerte, tú sabrás si te dejas embelesar o consigues ofrecer resistencia…

Will Spector y Los Fatus – Sueño

