Canción: Wynonna Judd y Katie Crutchfield (Waxahatchee) – «Other Side»

Hoy, en colaboraciones que no esperábamos pero nos encantan, llega el tema conjunto que acaban de compartir Wynonna Judd y Katie Crutchfield de Waxahatchee.

Se llama Other Side, y fue grabada cuando ambas artistas se juntaron para grabar en la finca agrícola que tiene Wynonna en las afueras de Nashville.

Sobre la colaboración, Wynonna explica que «conocí a Katie Crutchfield el año pasado y conectamos de forma instantánea. Grabamos la canción en el estudio que tengo montado aquí en la granja y ha sido una de mis experiencias de grabación favoritas. Estoy agradecida por esta oportunidad de cantar con la próxima generación de grandeza».

Para Crutchfield, la experiencia también ha sido inolvidable. «Trabajar con Wynonna y Cactus (Moser, marido de Wynonna) en esta canción fue una de las experiencias más emocionantes y creativamente estimulantes que he tenido en mi carrera como compositora. Wynonna es un icono y una fuente de sabiduría. Compartir espacio con ella para crear algo nuevo no era más que una alegría y un honor. Su espíritu me inspira a diario y su aliento continuo ha significado mucho para el mundo. Junto con Cactus formamos un equipo increíble y estoy muy emocionada de compartir esta canción”.

Ahora, ha llegado el momento de disfrutarla.

Wynonna Judd y Katie Crutchfield (Waxahatchee) – Other Side

