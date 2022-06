Canción: Xoel López & Baiuca – «Paxaro do Demo»

A principios de siglo XX, en la aldea de Pin, una pequeña aldea cerca de Fonsagrada, en Lugo, dos pequeños vieron por primera vez volar un avión. Para los dos niños era «un pájaro del demonio que venía a comer en ellos». Un siglo después, Xoel López recupera esa anécdota familiar con tanto del mundo mágico y tradicional que ha marcado la idiosincrasia cultural y artística de Galicia; y lo hace junto a Baiuca.

Juntos, trabajaron a contrarreloj como parte de La Residencia de Radio 3 en los Estudios Mans de A Coruña, con la colaboración de la Fundación Paideia, para dar forma a esta Paxaro do Demo que no solo hace un guiño a la familia de Xoel López, sino que sirve como un artefacto del hermanamiento de dos artistas que estaban destinados a encontrarse y entenderse, como demostraron en la presentación del primer demo de la canción, en directo en «Hoy Empieza Todo» desde El Náutico de San Vicente do Mar.

Una unión que ya estaba conectada desde que Baiuca samplease en una de sus primeras canciones, «Muíño», a Florencio «O Cego dos Vilares» López, una de las figuras más célebres del folclore gallego del Siglo XX y tío-abuelo de Xoel López, y uno de esos dos pequeños que vieron sobrevolar a aquel Paxaro do Demo y que queda registrado e intervenido en la obra que el artista Nicasio Torres ha inmortalizado en la portada.

Con un pie en la electrónica tribal, otro en la canción alternativa de autor, otro en la música tradicional gallega y otro en ningún sitio en especial, Baiuca y Xoel López se abrazan en una canción que, además, ha contado con la colaboración de Antía Ameixeiras en violín, las cantareiras-pandereteiras Lilaina a la voz y panderetas y Xosé Lois Romero en la percusión.

