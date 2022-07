Canción: Yard Act & Elton John – «100% Endurance»

La música nos regala colaboraciones realmente inesperadas. Hace unos meses, salía publicado de The Overload, el disco debut de la banda Yard Act, y poco después en una entrevista, el mítico Elton John declaraba que era fan del grupo.

Según leyeron esas declaraciones, la imaginación de los integrantes de la banda se puso a funcionar, y como dice su líder y cantante James Smith, «las cosas más locas pasan cuando te dedicas al arte». Por tanto, se pusieron en contacto con el entorno de Elton John y, tras unas cuantas llamadas, le invitaron a acudir al estudio en el que graban normalmente y tocar el piano en una de sus canciones. De esa sesión, sale esta nueva versión de 100% Endurance en la que la leyenda de la música toca efectivamente el piano junto a la banda.

De hecho, el propio John ha hecho unas declaraciones en las que explica lo que ha sentido en esta iniciativa. «Desde el momento en el que les escuché, me enamoré de las letras de James y la forma en la que desarrolla las canciones. Su sonido es un soplo de aire fresco. Cuando me llamaron y me dijeron si quería grabar con ellos me encantó la idea de forma instantánea», afirma.

Aquí tenéis, por tanto, a una leyenda viva de la música y a una de las bandas emergentes más interesantes de 2022, ambos ilusionados por haberse encontrado y hacer música. ¡Bravo!

Sobre Yard Act

Encabezado por James Smith (voz) y Ryan Needham (bajo), el ahora cuarteto, completado por Sam Shjipstone (guitarra) y Jay Russell (batería), ha construido un sonido que habla inherentemente a su lugar de nacimiento de Leeds, West Yorkshire, y, sin embargo, une las observaciones de todos los ámbitos de la vida británica moderna: el tipo de un pueblo pequeño en el bar local, el anticapitalista atrapado en un trabajo de escritorio, el activista cansado en todos nosotros dividido entre la fácil complicidad y el deseo de luchar.Fuente: Apple Music

Discografía de Yard Act

The Overload (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!