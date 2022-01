Canción: Yard Act – «Rich»

Los británicos Yard Act han publicado una nueva canción titulada Rich, que supone el adelanto final de su esperado disco debut The Overload, que se publicará el próximo 21 de enero a través del sello Zen FC.

Sobre la canción

Título: Rich

Incluido en: The Overload

Anteriores singles: Payday, Land of The Blind y The Overload.

¿Tiene videoclip?: Sí, que ha sido dirigido por James Slater.

Yard Act – Rich

Todo sobre el nuevo disco de Yard Act

Título: The Overload

Fecha de publicación: 21 de enero

Sello: Zen FC

Tracklist de The Overload

01. ‘The Overload’

02. ‘Dead Horse’

03. ‘Payday’

04. ‘Rich’

05. ‘The Incident’

06. ‘Witness”

07. ‘Land Of The Blind’

08. ‘Quarantine The Sticks’

09. ‘Tall Poppies’

10. ‘Pour Another’

11. ‘100% Endurance’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Yard Act

Encabezado por James Smith (voz) y Ryan Needham (bajo), el ahora cuarteto, completado por Sam Shjipstone (guitarra) y Jay Russell (batería), ha construido un sonido que habla inherentemente a su lugar de nacimiento de Leeds, West Yorkshire, y, sin embargo, une las observaciones de todos los ámbitos de la vida británica moderna: el tipo de un pueblo pequeño en el bar local, el anticapitalista atrapado en un trabajo de escritorio, el activista cansado en todos nosotros dividido entre la fácil complicidad y el deseo de luchar.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.