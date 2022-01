Canción: Years & Years – «Sooner or Later»

Years & Years ha compartido un nuevo sencillo llamado Sooner Or Later. Formará parte de su tercer álbum Night Call, que llegará el 21 de enero a través de Polydor.

Sobre la canción

Título: Sooner Or Later

Pertenece a: Night Call

Anteriores singles: Starstruck, Sweet Talker y Crave.

Sobre el disco: Será el primer LP desde que Years & Years se convirtió en un proyecto en solitario de Olly Alexander.

Years & Years – Sooner or Later

Portada de Night Call

Tracklist de Night Call

1. Consequences

2. Starstruck

3. Night call

4. Intimacy

5. Crave

6. Sweet talker – con Galantis

7. Sooner or later

8. 20 minutes

9. Strange and unusual

10. Make it out alive

11. See you again

12. Immaculate

13. Muscle

14. Reflection

15. A second to midnight – con Kylie Minogue

16. Starstruck – con Kylie Minogue

Sobre Years & Years

Ídolo del synthpop británico actual, Years & Years impactó la escena musical con su primer disco, Communion (2015). El trío londinense proponía en su puesta de largo una extasiante mezcla de pop de autor y electrónica a medio camino entre el desenfreno de la pista de baile y la confesión emocional. Con letras introspectivas y un sonido expresivo y contagioso que le ha merecido comparaciones con M83, La Roux o Ellie Goulding, Years & Years y sus canciones pegadizas y profundas tienen todo lo que estás buscando.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

