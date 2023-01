Canción: You Me At Six! – «:mydopamine:»

¡Prepárate para escuchar el nuevo single de You Me At Six! La banda de rock de Weybridge acaba de lanzar su nueva canción :mydopamine:, quinto single del próximo álbum de la banda llamado Truth Decay. Este álbum se lanzará el 10 de febrero y estamos emocionados de escuchar todo lo nuevo que tienen para ofrecernos.

En primer lugar, hablemos sobre la canción en sí. :mydopamine: tiene un tono más optimista y romántico en comparación con los otros singles lanzados hasta ahora, lo que es un cambio fresco para la banda. Según el vocalista Josh Franceschi, «la dopamina es la química que hace sentir bien el cuerpo, es responsable de permitirte tener placer, satisfacción y motivación. Esta canción es sobre alguien que es eso para ti, que te hace sentir bien, que te hace sentir vivo.»

Pero Ahora, hablemos sobre el álbum Truth Decay. Según Franceschi de nuevo, «el objetivo con Truth Decay fue crear algo que estuviera más en línea con cuando sentíamos que realmente sabíamos quiénes éramos». Además, avisan que el álbum es emocionalmente complejo debido a todo lo que la banda ha pasado en los últimos años.

Antes de la llegada de este :mydopamine:, ya hemos escuchado singles anteriores del álbum como heartLESS, Mixed Emotions (I Didn’t Know How To Tell You What I Was Going Through), No Future? Yeah Right (con Rou Reynolds of Enter Shikari) y Deep Cuts.

Sobre You Me At Six!

You Me At Six! es una banda de rock de Weybridge, Reino Unido, formada en 2004. Han lanzado siete álbumes de estudio hasta la fecha, siendo su último VI en 2018. Han ganado varios premios y han realizado giras por todo el mundo. Su música ha sido descrita como una mezcla de rock, punk y emo, y son conocidos por su energía en vivo y su conexión emocional con su audiencia.