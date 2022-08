Canción: Yungblud – «The Emperor»

Yungblud también tiene novedades este verano y ha estrenado la canción The Emperor, que incluirá en la edición de lujo de su próximo disco homónimo, previsto para el próximo 2 de septiembre.

Por tanto, en una decisión que no gustará a muchos de sus fans, este nuevo tema no acompañará a otras canciones como The Funeral, Don’t Feel Like Feeling Sad Today o Memories (junto a Willow) en el tracklist del disco normal y corriente, así que solo estará al alcance de quienes se hagan con la edición de lujo.

Aunque nueva para todos nosotros, la canción parece llevar varios años compuesta, ya que el artista ha confesado que la escribió «cuando tenía 17 años como una explosión de energía sin filtrar que sabía que encontraría su momento algún día», explica.

Por el momento, podemos escucharla en plataformas de streaming.

Sobre YUNGBLUD

A primera vista, YUNGBLUD puede parecer una cara más en las filas de la reciente invasión emo, pero el británico ya se ha codeado con buena parte de la aristocracia rock (entre otros, Dan Reynolds de Imagine Dragons y el pluriempleado Travis Barker en dos colaboraciones memorables) gracias a su particular híbrido de guitarras indie, ska y hip-hop. 21st Century Liability, su álbum debut, cumple con creces la promesa del puñado de singles con los que lo descubrimos: letras honestas que no rehúyen asuntos espinosos, diversidad estilística y una irresistible voluntad de conectar con sus fans más allá de la superficie.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.