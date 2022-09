Canción: Yungblud – «Tissues»

Está a punto de acabar agosto, lo cual quiere decir que el nuevo disco de Yungblud saldrá este viernes 2 de septiembre. Ya hemos conocido algunos de los adelantos de este trabajo, que llevará su propio nombre, y ahora llega Tissues, en el que ha hecho un sample del mítico Close To Me de The Cure.

El cantante ha confesado que pasó gran parte de su infancia y adolescencia escuchando los discos de la banda británica, y solo se ha atrevido a incluir este sample después de obtener el permiso del propio Robert Smith, cantante de la mítica banda.

Tras The Funeral, Memories y Don’t Feel Like Feeling Sad Today, descubrimos este último adelanto antes de que su nuevo trabajo llegue a nuestros oídos.

Sobre YUNGBLUD

A primera vista, YUNGBLUD puede parecer una cara más en las filas de la reciente invasión emo, pero el británico ya se ha codeado con buena parte de la aristocracia rock (entre otros, Dan Reynolds de Imagine Dragons y el pluriempleado Travis Barker en dos colaboraciones memorables) gracias a su particular híbrido de guitarras indie, ska y hip-hop. 21st Century Liability, su álbum debut, cumple con creces la promesa del puñado de singles con los que lo descubrimos: letras honestas que no rehúyen asuntos espinosos, diversidad estilística y una irresistible voluntad de conectar con sus fans más allá de la superficie.

Fuente: Apple Music

