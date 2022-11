Yves Tumor ha regresado con un nuevo sencillo titulado God Is A Circle, que supone su primer lanzamiento del año después de su EP de 2021 The Asymptotical World.

El nuevo tema presenta contribuciones en la producción de Chris Greatti, Rhys Hastings y Noah Goldstein. Además viene acompañado de un videoclip dirigido por Jordan Hemingway, con quien Tumor ya colaboró ​en el video de Secrecy Is Incredably Important To The Both Of Them.