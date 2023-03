Canción: Yves Tumor – «Parody»

El músico experimental Yves Tumor presenta el último adelanto de su nuevo álbum Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume (Or Simply, Hot Between Worlds), que saldrá a la venta mañana 17 de marzo de 2023.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

El single se titula Parody y es el cuarto y último anticipo del álbum. La canción se estrenó ayer en las plataformas digitales y ya está disponible para escuchar.

¿Cómo definen este single?

Parody es una canción sombría y melancólica que critica a las estrellas del pop que se comportan como monstruos. Con una voz distorsionada y una guitarra eléctrica dramática, Yves Tumor canta: «Envía tu cara y tu nombre en una postal / una parodia de una estrella del pop / te comportaste como un monstruo / ¿Qué te hace sentir tan importante / puedes deletrearlo para nosotros / repítelo en cámara lenta».

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El disco se llama Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume (Or Simply, Hot Between Worlds) y saldrá a la venta mañana 17 de marzo bajo el sello Warp Records.

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

Sabemos que el disco ha sido producido por Noah Goldstein, conocido por su trabajo con Frank Ocean, Rosalía o Kanye West.

¿Hemos escuchado ya otros adelantos de este disco?

Sí, antes de Parody, Yves Tumor lanzó tres singles: God Is a Circle, Echolalia y Heaven Surrounds Us Like a Hood. Cada uno muestra un estilo diferente y una faceta distinta del artista.

¿Cuál fue su último disco de la banda y cuándo se publicó?

El último disco de Yves Tumor fue Heaven to a Tortured Mind, publicado en 2020 y que fue incluido en varias listas de los mejores discos del año por medios como Pitchfork o NME.

¿Tenemos el tracklist del disco?

Sí, aquí está el tracklist completo del disco:

God Is a Circle Lovely Sewer Meteora Blues Interlude Parody Heaven Surrounds Us Like a Hood Operator In Spite of War Echolalia Fear Evil Like Fire Purified by the Fire Ebony Eye

¿Qué planes de gira ha anunciado la banda por el momento?

Recordemos que Yves Tumor estará en Primavera Sound tanto en Madrid como en Barcelona.