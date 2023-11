Car Colors, el nuevo proyecto en solitario de Charles Bissell de The Wrens, estrena su primera canción, «Old Death»

Charles Bissell, ex co-líder de la banda de indie rock de Nueva Jersey The Wrens, anunció en octubre que dejaba el grupo y lanzaba su nuevo proyecto en solitario, Car Colors.

Ahora, ha publicado su primera canción, Old Death, junto con dos caras B, And It’s All Guns and Arrows y I’ll Bear, que ya se pueden escuchar en streaming.

Bissell ha explicado que Old Death y el resto del álbum son una especie de secuela de The Meadowlands, el aclamado disco de The Wrens de 2003, y que tratan sobre el tiempo, las elecciones vitales y el coste de las misma. También ha revelado que se inspiró en la narrativa de la Odisea de Homero y que escribió las canciones en un modo de corriente de conciencia o de memorias.

El primer álbum de Car Colors se compondrá de temas que habían sido compuestos inicialmente para un cuarto álbum de The Wrens. Se publicará a través del antiguo sello de The Wrens, Absolutely Kosher Records, a principios de 2024. Aunque la salida de Bissell parecía señalar el final de la banda, una declaración posterior de Aeon Station – el nuevo proyecto de otros tres miembros de The Wrens – negó que el grupo se hubiera disuelto. Bissell también compartió en 2016 que estaba luchando contra el cáncer y que estaba en remisión.