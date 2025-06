Cardinals conquistan con «Big Empty Heart», un himno romántico desde Cork

Cardinals, la banda de seis integrantes originaria de Cork, Irlanda, ha irrumpido con fuerza en la escena indie con su nuevo sencillo Big Empty Heart, lanzado el 10 de junio de 2025 a través de So Young Records. Este tema, grabado en los legendarios RAK Studios de Londres, es un adelanto de su próximo trabajo y llega tras el éxito de su EP debut y sencillos como Nineteen y Unreal. Definido como una “canción de amor desde más allá de la tumba”, Big Empty Heart combina melodías folk con un toque gótico y pop, consolidando a Cardinals como una de las promesas más vibrantes del panorama musical. Con una gira por el Reino Unido y presentaciones junto a Fontaines D.C., la banda está lista para conquistar escenarios internacionales.

Big Empty Heart: Un vals romántico con raíces profundas

Big Empty Heart es un vals descrito por el vocalista Euan Manning como “una canción de amor escrita desde más allá de la tumba, porque los valses son las canciones más románticas”. La melodía principal, creada por el tecladista Oskar Gudinovic a los 12 años en un sintetizador Korg, es el corazón del tema, que evoluciona con acordes de acordeón cíclicos y una producción dinámica a cargo de Shrink. Manning destacó su resonancia atemporal: “Sus raíces se remontan a mucho antes de que la banda existiera”. El sencillo, que mezcla folk tradicional con un sonido indie fresco, ha sido elogiado por su contraste entre lo íntimo y lo audaz. El videoclip, estrenado junto al sencillo, fue dirigido por Darragh O’Connor y muestra a la banda en un entorno nostálgico que evoca la campiña irlandesa, reforzando la narrativa romántica y melancólica del tema. Big Empty Heart sigue a los sencillos de 2025 Unreal y Roseland, que ya demostraron la versatilidad de Cardinals, y al explosivo Nineteen de 2024, inspirado en Buddy Holly.

Un nuevo capítulo: El próximo trabajo de Cardinals

Aunque Cardinals aún no ha anunciado oficialmente el título o la fecha de lanzamiento de su próximo álbum o EP, Big Empty Heart es una clara señal de su evolución tras su debut homónimo de 2024. Grabado en RAK Studios, el sencillo refleja un enfoque más ambicioso, con influencias que van desde el folk irlandés hasta el shoegaze y el indie de los 80, evocando a bandas como The Pogues y Echo and The Bunnymen. Euan Manning ha descrito su proceso creativo como orgánico: “Es pop en su esencia, personal, juvenil y, si miras más allá del caos, extremadamente cálido”. La banda, formada por Euan Manning (voz y guitarra), Finn Manning (guitarra), Oskar Gudinovic (teclados), Adam Muldoon (batería), David Muldoon (bajo) y Darragh Manning (acordeón), ha trabajado para pulir su sonido en Cork, inspirados por la vibrante escena musical local. Los fans esperan que el próximo proyecto continúe la narrativa emocional iniciada con su EP debut, que ya fue aclamado por su mezcla de “juventud y caos”.

Gira y presentaciones: De Cork al mundo

Cardinals está aprovechando el impulso de Big Empty Heart con una agenda de presentaciones ambiciosa. El 5 de julio de 2025, abrirán para Fontaines D.C. en el Finsbury Park de Londres, su mayor concierto hasta la fecha, ante miles de espectadores. En agosto, acompañarán a Wunderhorse en Dublín, y en septiembre regresarán a EE. UU. para apoyar a The Pogues en Boston y encabezar sus propios conciertos. Además, han anunciado una gira como cabezas de cartel por el Reino Unido en septiembre, con fechas en ciudades como Londres, Manchester y Glasgow; las entradas salieron a la venta el 13 de junio de 2025. Lamentablemente, no hay fechas confirmadas en España para 2025, ni en salas ni en festivales, aunque su creciente popularidad podría llevarlos a incluir paradas en el país en el futuro. Su conexión con Grian Chatten de Fontaines D.C., quien los ha calificado como “una de mis bandas nuevas favoritas”, y el apoyo de figuras como Cillian Murphy, refuerzan su ascenso meteórico.

Cardinals: El orgullo de Cork

Cardinals se formó en un pequeño pueblo pesquero de la costa sur de Irlanda, como un proyecto entre Euan Manning y Finn Manning, que evolucionó hasta convertirse en una banda de seis miembros afincada en Cork. Su EP debut, Cardinals (2024), lanzado por So Young Records, presentó sencillos como Roseland y Nineteen, que destacaron por su mezcla de indie, shoegaze y folk irlandés. Influenciados por la escena musical de Cork, que describen como “ferozmente independiente”, han compartido escenario con bandas como Fontaines D.C. y han sido elogiados por su autenticidad y energía en vivo. Canciones como Unreal (2025) mostraron su lado más pop, mientras que Big Empty Heart profundiza en su vena romántica y narrativa, consolidándolos como una de las bandas más prometedoras de Irlanda.

Cardinals: Un soplo de aire fresco en el indie

Con Big Empty Heart, Cardinals demuestra que su juventud no es un límite, sino una fortaleza. Su habilidad para entrelazar melodías folk con un sonido indie moderno, junto con su conexión con la identidad de Cork, los convierte en una banda única. A sus apenas 20 años, han captado la atención de figuras clave de la industria y de un público que busca autenticidad y emoción. Mientras preparan su próxima gira y nuevo material, Cardinals está lista para llevar su revolución sonora más allá de Irlanda, con Big Empty Heart como un poderoso primer paso.

