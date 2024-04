Cardinals Despliegan Sus Alas con «If I Could Make You Care»

Los irlandeses Cardinals han anunciado su EP debut autotitulado y compartido el sencillo If I Could Make You Care, una pieza que promete ser un clásico instantáneo. El lanzamiento está programado para el 7 de junio a través de So Young Records, y el grupo ya ha capturado la atención con su sonido indie pop matizado con toques de folk.

El vocalista Euan Manning describe el sencillo como «pop en su núcleo, personal, juvenil y, si puedes ver más allá del caos y el ruido, es extremadamente cálido». La canción, coescrita con su compañero Oskar, ha sido todo un alivio para la banda, ya que marca el final de una etapa de sus vidas.

Con influencias que van desde R.E.M. hasta un oscuro post-punk, Cardinals se perfila como una banda seria con ambiciones de crear un “álbum clásico de Cork” que resuene por mucho tiempo. La lista de canciones del EP incluye éxitos previos como Unreal y Roseland, además del nuevo sencillo.

Manning también ha compartido que el lugar donde se encuentran tiene un gran impacto en su música, y que Cork, a pesar de ser más pequeña que ciudades como Dublín o Nueva York, “tiene mucho carácter” y se siente muy real, lo que se refleja en la propia narrativa del EP.

¿Cuál es el tracklist del EP?

‘Twist and Turn’

‘Unreal’

‘Roseland’

‘Amphetamines’

‘Nineteen’

‘If I Could Make You Care’

¿Tienen gira próximamente?

Sí, pero por el momento sin paradas en España:

9 de mayo: Hare & Hounds, Birmingham.

11 de mayo: Yes (Basement), Manchester.

12 de mayo: McChuills, Glasgow.

14 de mayo: Windmill Brixton, Londres.

15 de mayo: The Joiners, Southampton.

24 de mayo: Róisín Dubh, Galway.

25 de mayo: Kasbah Social Club, Limerick.

26 de mayo: Cyprus Avenue, Cork.

¿Quiénes son y de dónde vienen Cardinals?

Cardinals, la banda indie de Cork, ha tenido una trayectoria interesante y prometedora. Se formaron cuando algunos de sus miembros se conocieron en la escuela en Kinsale, un pequeño pueblo a 20 millas al sur de Cork. Al mudarse a la ciudad para la universidad, comenzaron a juntarse como banda. Con ya algunas canciones en camino, contactaron al baterista Darragh Manning para solidificar una configuración inicial de cuatro integrantes.

Su sonido atraviesa tanto la grandiosidad atmosférica de Echo and the Bunnymen como el indie rasposo de Yo La Tengo. Euan Manning, guitarrista y vocalista, tiene grandes ambiciones para la banda, aspirando a crear un “álbum clásico de Cork” que resuene durante mucho tiempo después de que la banda haya terminado su camino.

La banda ha demostrado ser seria y comprometida con su arte, y su reciente sencillo Roseland es un ejemplo de su capacidad para amplificar el drama en lo cotidiano con una paleta sonora que incluye acordeón y melodías de guitarra que se entrelazan con las letras de Manning.